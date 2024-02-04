Губернатор заявил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки
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«В Белгородском районе в селе Журавлёвка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Гладков подчеркнул, что по селу Дроновка ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов.
Накануне стало известно, что линии электропередачи, а также два частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Задорожный Краснояружского района Белгородской области.