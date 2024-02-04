Губернатор заявил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки

Украинские войска нанесли около 20 ударов по Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Журавлёвка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Гладков подчеркнул, что по селу Дроновка ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов.

Накануне стало известно, что линии электропередачи, а также два частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Задорожный Краснояружского района Белгородской области.