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Губернатор заявил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки

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Украинские войска нанесли около 20 ударов по Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор заявил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область около 20 раз за сутки
  • AP
  • © Libkos

«В Белгородском районе в селе Журавлёвка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Гладков подчеркнул, что по селу Дроновка ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов. 

Накануне стало известно, что линии электропередачи, а также два частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Задорожный Краснояружского района Белгородской области.

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