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Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в результате обстрела ВСУ Белгородской области

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Линии электропередачи, а также два частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в результате обстрела ВСУ Белгородской области
  • РИА Новости

По его словам, в одном из домов пробита крыша, в другом — выбиты окна и посечён фасад. Говоря о повреждении ЛЭП, губернатор Белгородской области отметил, что без света остались абоненты в трёх населённых пунктах: Задорожный, Теребрено и Прилесье.

«Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны Российской Федерации», — написал Гладков в личном Telegram-канале, добавив, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в районе населённого пункта Графовка Краснояружского района.

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