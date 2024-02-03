Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Линии электропередачи, а также два частных домовладения получили повреждения в результате обстрела Вооружёнными силами Украины посёлка Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в одном из домов пробита крыша, в другом — выбиты окна и посечён фасад. Говоря о повреждении ЛЭП, губернатор Белгородской области отметил, что без света остались абоненты в трёх населённых пунктах: Задорожный, Теребрено и Прилесье.

«Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны Российской Федерации», — написал Гладков в личном Telegram-канале, добавив, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в районе населённого пункта Графовка Краснояружского района.