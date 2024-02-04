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Разработчик: авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

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Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения СВО.

Об этом сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы».

Отмечается, что ракета проста в эксплуатации.

«Всё, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая», — передаёт РИА Новости.

При этом в компании добавили, что точность ракеты не зависит от дальности применения.

Ранее сообщалось, что у самоходки «Мста-С» по опыту применения в СВО усилят защиту башни.

Также российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ».

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