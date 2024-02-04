Минцифры: украинские «Госуслуги» не справились с трафиком из-за Евровидения
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.
По его словам, это стало рекордом по количеству пользователей в «Дие» за всю историю проекта.
«Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тыс. запросов», — передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».
Ранее стало известно, что глава испанской партии Podemos Ионе Беларра требует отстранить Израиль от любой международной деятельности, в том числе от участия в Евровидении.