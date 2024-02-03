Россия направила МАГАТЭ разъяснения насчёт минных заграждений на Запорожской АЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене направило в МАГАТЭ вербальную ноту насчёт минных заграждений между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

«Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ», — сообщает представительство.

Уточняется, что это закрытая буферная зона с ограниченным доступом и размещение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов.

При этом в ведомстве отметили, что это соответствует четвёртому из пяти тезисов по обеспечению ядерной и физической безопасности ядерной станции, которые были озвучены генеральным директором МАГАТЭ 30 мая 2023 года в Совбезе ООН.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву в середине февраля.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС исходит исключительно от действий ВСУ.