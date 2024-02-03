На Краснолиманском направлении группа Аида в составе спецназа «Ахмат» за десять дней уничтожила девять систем Starlink в районе Белогоровки. Сам Аид рассказал военкору RT Владу Андрице, что эти системы уже вряд ли помогут ВСУ.

Командир группы шутит: «Наверное, где-то загрустил один Илон Маск».

По словам Аида, за последние две недели наступления на этом участке фронта уничтожено больше роты противника и много различного натовского оружия.

На подразделение Аида бойцы ВСУ объявили охоту, не жалеют снарядов и используют против группы в том числе и американскую РСЗО HIMARS.

Командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Большой ранее рассказал Владу Андрице, что служит в самом интернациональном подразделении Вооружённых сил России.