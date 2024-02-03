Командир группы спецназа «Ахмат»: Starlink уже вряд ли поможет ВСУ
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Командир группы шутит: «Наверное, где-то загрустил один Илон Маск».
По словам Аида, за последние две недели наступления на этом участке фронта уничтожено больше роты противника и много различного натовского оружия.
На подразделение Аида бойцы ВСУ объявили охоту, не жалеют снарядов и используют против группы в том числе и американскую РСЗО HIMARS.
Командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Большой ранее рассказал Владу Андрице, что служит в самом интернациональном подразделении Вооружённых сил России.