Командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Большой рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, что служит в самом интернациональном подразделении Вооружённых сил России.

Боец рассказал, что сам он из Краснодарского края. Он добавил, что познакомился в зоне специальной военной операции как с кавказцами, так и с жителями Алтая.

«Мы живём узко. Надо дружить с миром, дружить с людьми — вы узнаете гораздо больше… Каждый из этих ребят находится здесь для того, чтобы эта война, этот бардак не пришли к нам домой», — сказал военный.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал, как командир группы в составе спецназа «Ахмат» Аид уничтожил четыре цели Вооружённых сил Украины в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.