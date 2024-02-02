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Комвзвода «Ахмата» заявил, что служит в самом интернациональном подразделении ВС

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Командир взвода спецназа «Ахмат» с позывным Большой рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, что служит в самом интернациональном подразделении Вооружённых сил России.

Боец рассказал, что сам он из Краснодарского края. Он добавил, что познакомился в зоне специальной военной операции как с кавказцами, так и с жителями Алтая.

«Мы живём узко. Надо дружить с миром, дружить с людьми — вы узнаете гораздо больше… Каждый из этих ребят находится здесь для того, чтобы эта война, этот бардак не пришли к нам домой», — сказал военный.

Ранее военкор RT Влад Андрица показал, как командир группы в составе спецназа «Ахмат» Аид уничтожил четыре цели Вооружённых сил Украины в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

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