Украинский политолог Золотарёв: в Раде уже готовятся к уходу Зеленского
«Все прекрасно понимают, что после ухода Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к ним возникнет масса вопросов, и заодно их могут сделать крайними в этой ситуации», — заявил он в интервью YouTube-каналу «Вышка».
По словам политолога, Зеленский уже может не рассчитывать на большинство для своей партии в Раде. Он уверен, что из президентской фракции уйдёт больше депутатов, чем предполагал лидер парламентского объединения Давид Арахамия.
Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком предположил, что США собираются отстранить Зеленского от должности.