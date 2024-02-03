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Украинский политолог Золотарёв: в Раде уже готовятся к уходу Зеленского

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Украинский политолог Андрей Золотарёв высказал мнение, что массовый уход депутатов из президентской фракции «Слуга народа» связан с подготовкой к скорой отставке Владимира Зеленского.

«Все прекрасно понимают, что после ухода Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к ним возникнет масса вопросов, и заодно их могут сделать крайними в этой ситуации», — заявил он в интервью YouTube-каналу «Вышка».

По словам политолога, Зеленский уже может не рассчитывать на большинство для своей партии в Раде. Он уверен, что из президентской фракции уйдёт больше депутатов, чем предполагал лидер парламентского объединения Давид Арахамия.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком предположил, что США собираются отстранить Зеленского от должности.

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