Немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что США собираются отстранить Владимира Зеленского от власти.

«Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского», — написал он в своей соцсети Х (Twitter).

По словам бизнесмена, ближайшие недели могут «стать интересными». Дотком считает, что Запад «покончит с глупостями Зеленского» и начнёт переговоры с российским правительством.

Ранее Херш в своей статье на онлайн-платформе Substack со ссылкой на источники написал, что подход США к Украине включает смену режима Зеленского.