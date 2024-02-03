Солдаты украинской армии жалуются на дефицит вооружений и нерабочую западную технику. Об этом рассказал корреспондент Le Figaro, который посетил позиции ВСУ.

Один из украинских военнослужащих назвал оборудование ненадёжным и опасным, отметив, что запасных частей у ВСУ нет. По его словам, украинцам дают в небольшом количестве снаряды, ограниченные дальностью в 7 км.

«С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на 3 км для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе ещё до того, как мы пустим первый снаряд», — поделился боец ВСУ.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ЕС должен дать украинским войскам всё необходимое оружие без каких-либо условий.