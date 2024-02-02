Кандидат в премьеры Грузии сохранит запрет на обход антироссийских санкций

Власти Грузии продолжат пресекать попытки обхода антироссийских санкций Запада, заявил кандидат в премьеры республики Ираклий Кобахидзе.

«В части поддержки исполнения международных санкций (против России. — RT) продолжатся деятельность, направленная на пресечение использования территории Грузии в целях обхода санкций», — сообщает ТАСС.

Также Кобахидзе направил в парламент политическую программу, согласно которой грузинские власти планируют продолжать мирное урегулирование отношений с Россией.

Ранее Ираклий Гарибашвили объявил, что уходит в отставку с поста грузинского премьера, он займёт пост председателя правящей партии «Грузинская мечта». Как ожидается, лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе заменит Гарибашвили на посту премьера.