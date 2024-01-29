«Имеди»: премьер Грузии и лидер правящей партии поменяются должностями 1 февраля

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля.

Об этом сообщил телеканал «Имеди» со ссылкой на источники.

По его данным, 24 января состоялось заседание политического совета партии «Грузинская мечта», на котором было решено провести съезд партии 1 февраля.

В декабре председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет выполнять президентские функции, несмотря на провал импичмента.