«Имеди»: премьер Грузии и лидер правящей партии поменяются должностями 1 февраля
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Об этом сообщил телеканал «Имеди» со ссылкой на источники.
По его данным, 24 января состоялось заседание политического совета партии «Грузинская мечта», на котором было решено провести съезд партии 1 февраля.
В декабре председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет выполнять президентские функции, несмотря на провал импичмента.