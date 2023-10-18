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Лидер правящей партии Грузии: Зурабишвили не сможет выполнять функции президента

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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет выполнять президентские функции, несмотря на провал импичмента.
Лидер правящей партии Грузии: Зурабишвили не сможет выполнять функции президента
  • РИА Новости

Его слова приводит агентство Sputnik Ближнее зарубежье.

Как отметил Кобахидзе, Зурабишвили, которая должна быть гарантом единства страны, вступила в противостояние со всеми конституционными институтами Грузии.

«Она, являясь символическим гарантом единства, и противопоставила себя всем без исключения конституционным институтам. Как она после этого может быть президентом Грузии?» — сказал он.

Ранее стало известно, что импичмент Зурабишвили не состоялся, за проголосовали лишь 86 депутатов из 100 необходимых.

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