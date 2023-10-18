Лидер правящей партии Грузии: Зурабишвили не сможет выполнять функции президента

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет выполнять президентские функции, несмотря на провал импичмента.

Его слова приводит агентство Sputnik Ближнее зарубежье.

Как отметил Кобахидзе, Зурабишвили, которая должна быть гарантом единства страны, вступила в противостояние со всеми конституционными институтами Грузии.

«Она, являясь символическим гарантом единства, и противопоставила себя всем без исключения конституционным институтам. Как она после этого может быть президентом Грузии?» — сказал он.

Ранее стало известно, что импичмент Зурабишвили не состоялся, за проголосовали лишь 86 депутатов из 100 необходимых.