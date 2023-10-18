Лидер правящей партии Грузии: Зурабишвили не сможет выполнять функции президента
- РИА Новости
Его слова приводит агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
Как отметил Кобахидзе, Зурабишвили, которая должна быть гарантом единства страны, вступила в противостояние со всеми конституционными институтами Грузии.
«Она, являясь символическим гарантом единства, и противопоставила себя всем без исключения конституционным институтам. Как она после этого может быть президентом Грузии?» — сказал он.
Ранее стало известно, что импичмент Зурабишвили не состоялся, за проголосовали лишь 86 депутатов из 100 необходимых.