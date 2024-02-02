RT в Telegram
Подпишись

На Украине на обустройство бомбоубежищ в 2024 году потратят $66,5 млн

Короткая ссылка
Около $66,5 млн планируется потратить на обустройство бомбоубежищ на Украине в 2024 году.
На Украине на обустройство бомбоубежищ в 2024 году потратят $66,5 млн
  • AP

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил заместитель министра финансов страны Роман Ермоличев.

Отмечается, что это на 66% больше, чем в прошлом году.

«Ожидаем, что Министерство образования и науки совместно с органами местного самоуправления проанализирует причины неиспользования средств в 2023 году, усилит контроль и обеспечит их эффективное, целевое использование в текущем году», — приводит слова Ермоличева украинский кабмин.

В сентябре прошлого года глава департамента МВД по ЧС Румынии Раед Арафат сообщил о возведении бетонных бомбоубежищ для жителей граничащих с Украиной через Дунай сёл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить