Путин: для успешного ведения боя нужно быстро реагировать на действия противника

Успех на поле боя достигается благодаря способности быстро реагировать на средства поражения и разведки, применяемые противником, с последующим их подавлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая 2 февраля на проходящей в Туле встрече с участниками форума «Всё для победы!», Путин добавил, что также успех зависит от способности создавать средства, превосходящие в плане эффективности имеющиеся на вооружении противника. Глава государства отметил, что тот, кто быстрее это всё делает, — тот и побеждает.

«Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооружённой борьбы», — сказал Путин.

Также в ходе встречи президент России заявил, что новейшее вооружение России явно превосходит натовское.