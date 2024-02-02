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Путин: для успешного ведения боя нужно быстро реагировать на действия противника

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Успех на поле боя достигается благодаря способности быстро реагировать на средства поражения и разведки, применяемые противником, с последующим их подавлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: для успешного ведения боя нужно быстро реагировать на действия противника
  • РИА Новости

Выступая 2 февраля на проходящей в Туле встрече с участниками форума «Всё для победы!», Путин добавил, что также успех зависит от способности создавать средства, превосходящие в плане эффективности имеющиеся на вооружении противника. Глава государства отметил, что тот, кто быстрее это всё делает, — тот и побеждает.

«Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооружённой борьбы», — сказал Путин.

Также в ходе встречи президент России заявил, что новейшее вооружение России явно превосходит натовское.

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