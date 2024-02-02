Путин: новейшее вооружение России явно превосходит натовское

Новейшее вооружение России явно превосходит вооружение НАТО, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Всё для победы».

«Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чём-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят — это очевидный факт. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и всё, что применяется на поле боя», — сказал президент.

Как ранее отметил американский аналитик в области геополитики Марк Слебода, российская армия набралась опыта в противостоянии оружию НАТО.