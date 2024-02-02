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Politico: офицер ВСУ признал доминирование ВС России на фронте из-за артиллерии

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Офицер Вооружённых сил Украины признал, что российская армия доминирует в зоне специальной военной операции из-за артиллерийских ударов.
Politico: офицер ВСУ признал доминирование ВС России на фронте из-за артиллерии
  • РИА Новости

Слова военного приводит газета Politico.

«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — сказал собеседник издания.

По словам военного, украинской армии для успехов на фронте необходимо гораздо больше артиллерии, чем у ВС России.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо союзникам Киева из Европейского союза, в котором заявил, что у Вооружённых сил России тройное преимущество в боеприпасах перед украинской армией.

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