Politico: офицер ВСУ признал доминирование ВС России на фронте из-за артиллерии
- РИА Новости
Слова военного приводит газета Politico.
«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — сказал собеседник издания.
По словам военного, украинской армии для успехов на фронте необходимо гораздо больше артиллерии, чем у ВС России.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо союзникам Киева из Европейского союза, в котором заявил, что у Вооружённых сил России тройное преимущество в боеприпасах перед украинской армией.