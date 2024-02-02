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МВД Белоруссии исключило Романа Протасевича из реестра экстремистов

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Министерство внутренних дел Белоруссии исключило Романа Протасевича из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности.
МВД Белоруссии исключило Романа Протасевича из реестра экстремистов
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте белорусского МВД соответствующий реестр.

В перечень к настоящему моменту входят 3753 человека, которые отбывают или уже отбыли наказание за правонарушения экстремистской направленности.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.

В июне 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помиловал Романа Протасевича, так как тот сделал всё, что обещал, и признал неправильность своих поступков.

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