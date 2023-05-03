Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд в Белоруссии приговорил Протасевича к восьми годам колонии

Короткая ссылка
Минский областной суд приговорил экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.
Суд в Белоруссии приговорил Протасевича к восьми годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно обвинению, фигуранты, среди которых также Степан Путило и Ян Рудик, с целью захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путём, реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, публиковали в сетях каналов материалы, имеющие деструктивные цели, и призывали совершать акты терроризма.

Ранее сообщалось, что гособвинение в Белоруссии попросило для основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило наказание в виде 20 лет колонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить