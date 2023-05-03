Суд в Белоруссии приговорил Протасевича к восьми годам колонии

Минский областной суд приговорил экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно обвинению, фигуранты, среди которых также Степан Путило и Ян Рудик, с целью захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путём, реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, публиковали в сетях каналов материалы, имеющие деструктивные цели, и призывали совершать акты терроризма.

Ранее сообщалось, что гособвинение в Белоруссии попросило для основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило наказание в виде 20 лет колонии.