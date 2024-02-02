Ермак заявил Салливану, что Украина остро нуждается в новых средствах ПВО

Украина остро нуждается в новых средствах ПВО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время разговора с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном. Собеседники, в частности, обсудили ситуацию на фронте и действия ВСУ.

«Потребность в усилении системы ПВО Украины остаётся чрезвычайно острой», — говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой Зеленского.

Ермак поблагодарил Салливана и президента США Джо Байдена за постоянное внимание к Украине, которая «борется за свободу и демократию в Европе».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.