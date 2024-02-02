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Экс-премьер Азаров: США подчинили себе всю систему госуправления Украины

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Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что Соединённые Штаты после госпереворота на Украине в 2014 году полностью подчинили себе всю систему государственного управления страны.
Экс-премьер Азаров: США подчинили себе всю систему госуправления Украины
  • AP

Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам Азарова, США имели серьёзное влияние на управление Украиной ещё до госпереворота. 

«А сейчас, за эти десять лет, они просто подчинили себе всю систему государственного управления, начиная от правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Политик добавил, что ни один серьёзный вопрос, касающийся внутренней и внешней политики Украины, не решается без Вашингтона.

Ранее Азаров заявил, что вопрос отставки главкома ВСУ Валерия Залужного зависит от Соединённых Штатов, а не от Владимира Зеленского. 

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