Офицер ВСУ Касьянов: Киев должен сообщить украинцам реальные потери

Офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что украинские власти должны опубликовать настоящие данные о потерях ВСУ.

«Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — такое мнение он высказал в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Офицер добавил, что находящиеся в тылу украинцы должны узнать что такое боевые действия. По мнению Касьянова, шок от настоящих потерь украинских войск должен заставить население активнее оказывать помощь фронту.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении более 290 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении.