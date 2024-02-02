МО России: бойцы ЮВО уничтожили группу украинской пехоты у Артёмовска

Операторы беспилотников российских Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Юг» ликвидировали группу пехоты украинских войск на западе от Артёмовска.

Об этом заявило Минобороны России. По данным ведомства, силы противника были уничтожены при помощи БПЛА путём сброса ВОГов. Ранее сообщалось, что артиллеристы ЮВО продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артёмовском.