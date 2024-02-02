Полковник СБУ Стариков: ВС России массово пополняются добровольцами

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что в России в отличие от Украины есть граждане, которые добровольно желают служить в зоне спецоперации.

В интервью YouTube-каналу «Да это так» он отметил, что у Киева не получилось добиться такого же притока в ВСУ. Стариков предложил украинским депутатам отправиться на службу в штурмовые отряды и подать пример населению, выполнив свой закон о мобилизации.

«Граждане Украины перестали идти в военкоматы. Решили их силой призвать, а народ защищать свою страну не хочет», — добавил полковник.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошлый год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.