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Журналист Шустер: в бункер Зеленского не пускают иностранцев

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Автор биографии Владимира Зеленского, журналист Time Саймон Шустер рассказал, что иностранным гражданам запрещено посещать бункер главы киевского режима.

«Бункер — та его часть (здания Офиса президента Украины — RT.), куда меня не пускали никогда, чётко говорили: «Забудь», — сообщил он в интервью изданию «Украинская правда».

По словам журналиста, всё, что он написал о жизни в бункере Зеленского, основано только на интервью с главой киевского режима и его помощниками. Шустер добавил, что западные журналисты часто путают бункер со зданием Офиса президента Украины.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что Зеленский может уйти с поста в ближайшее время.

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