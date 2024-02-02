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Немецкий бизнесмен Дотком: Зеленский может уйти с поста в ближайшее время

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Немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время.

В своей соцсети Х (Twitter) он отметил, что глава киевского режима «проиграл борьбу за власть», а его уход можно ждать в течение нескольких недель.

По мнению предпринимателя, заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд уже встретилась с преемником Зеленского во время своего визита на Украину.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фамилии преемников Зеленского неважны, любой из них будет действовать под диктовку Запада.

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