Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу требует от России не открывать избирательные участки в Приднестровье на президентских выборах.

«Мы не можем запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. Но открытие участков на левом берегу Днестра или в других населённых пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно», — пожаловался он.

Как пишет РИА Новости, Гросу заявил, что Россия и раньше открывала участки в Приднестровье, но так происходило до прихода к власти «Действия и солидарности». По его мнению, это было «незаконно и сговором».

«Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии», — сказал Гросу в вечернем эфире частного Jurnal TV.

Он не раскрыл детали планов партии помешать выборам, но отметил, что правительство изучит вопрос с точки зрения введения запрещающих мер, «ведь тем, кто будет занят организацией выборов, понадобятся человеческие ресурсы», а им «как-то надо добраться» в страну.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что Молдавия с приходом к власти Майи Санду стала искусственно сокращать количество избирательных участков на выборах президента России и максимально открывать свои собственные в странах Европы.