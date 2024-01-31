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Памфилова назвала Санду марионеткой из-за ситуации с избирательными участками

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Молдавия с приходом к власти Майи Санду стала искусственно сокращать количество избирательных участков на выборах президента России и максимально открывать свои собственные в странах Европы. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова назвала Санду марионеткой из-за ситуации с избирательными участками
  • Gettyimages.ru

Говоря о ситуации в республике, Памфилова отметила, что Молдавия — это страна, которой Россия всегда предлагала самые благоприятные условия для голосования. Однако с приходом к власти «марионетки» Санду ситуация изменилась.

«Это чисто была политически конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей и жителей, граждан Молдовы», — заявила Памфилова.

Для проведения голосования на выборах президента России в Молдавии планируют открыть лишь один участок.

Стоит отметить, что для голосования на выборах президента России за рубежом было организовано 276 участков. Однако в Молдавии планируют открыть лишь один.

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