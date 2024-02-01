Сальдо: российский «Ланцет» поразил терминал Starlink на Херсонском направлении

Терминал спутниковой связи Starlink ВСУ был уничтожен 1 февраля в ходе операции, проведённой на Херсонском направлении российскими военнослужащими с использованием БПЛА «Ланцет». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Руководитель региона отметил, что в минувшие сутки подразделения Вооружённых сил России продолжили наносить противнику поражение всеми видами огневых средств. В том числе и на Херсонском направлении.

«Ланцетами» уничтожены или поражены три танка, боевая бронированная машина, три позиции артиллерии, пусковая установка БПЛА, терминал Starlink», — написал Сальдо в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что расчёт БПЛА ВДВ обнаружил танки ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами».