Сальдо: российский «Ланцет» поразил терминал Starlink на Херсонском направлении
- РИА Новости
Руководитель региона отметил, что в минувшие сутки подразделения Вооружённых сил России продолжили наносить противнику поражение всеми видами огневых средств. В том числе и на Херсонском направлении.
«Ланцетами» уничтожены или поражены три танка, боевая бронированная машина, три позиции артиллерии, пусковая установка БПЛА, терминал Starlink», — написал Сальдо в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что расчёт БПЛА ВДВ обнаружил танки ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами».