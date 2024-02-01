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Аналитик Глазунов: наступление ВСУ в зоне СВО может ограничиться одним районом

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Новое наступление ВСУ в зоне СВО, если оно состоится, может ограничиться только одним районом, считает военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
Аналитик Глазунов: наступление ВСУ в зоне СВО может ограничиться одним районом
  • AP
  • © Libkos

Он напомнил, что на Украине проводят мобилизацию и смогут подготовить ещё несколько бригад для контрнаступления.

«Это не будет контрнаступлением по всей линии фронта, это будет где-то в одном районе. Не думаю, что оно будет переломным. В принципе, какое контрнаступление ни организовали бы ВСУ, оно не будет оперативным, то есть не будет иметь стратегического значения», — сказал Глазунов в беседе с «Лентой.Ру».

Он добавил, что любые наступательные действия будут иметь больше пропагандистский характер, чем стратегический.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооружённые силы Украины планируют наступать на российские укрепрайоны весной.

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