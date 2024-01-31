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Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: ВСУ пойдут в новое наступление весной

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Вооружённые силы Украины планируют наступать на российские укрепрайоны весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: ВСУ пойдут в новое наступление весной
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Telegraph.

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь», — сказал он.

По словам Буданова, ВС России закончат свой ход и придёт очередь Украины.

Наступление украинских войск начнётся весной, добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном наступлении российских военных в районе Белогоровки в зоне СВО на Украине.

26 января военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что ВС России осталось освободить 500 м, чтобы взять под контроль оборонительные рубежи на участке Вербовое — Работино в Запорожской области и свести на нет результаты украинского наступления на этом участке в 2023 году.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил мнение, что российская армия подготовит масштабное наступление на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ.

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