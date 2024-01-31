Вооружённые силы Украины планируют наступать на российские укрепрайоны весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Об этом пишет Telegraph.

«Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь», — сказал он.

По словам Буданова, ВС России закончат свой ход и придёт очередь Украины.

Наступление украинских войск начнётся весной, добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном наступлении российских военных в районе Белогоровки в зоне СВО на Украине.

26 января военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что ВС России осталось освободить 500 м, чтобы взять под контроль оборонительные рубежи на участке Вербовое — Работино в Запорожской области и свести на нет результаты украинского наступления на этом участке в 2023 году.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил мнение, что российская армия подготовит масштабное наступление на нескольких направлениях, которое способно обрушить фронт ВСУ.