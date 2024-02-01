На Украине сообщили об обысках в офисе «Укрнафты»

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали обыски в офисе компании «Укрнафта».

По данным источников украинского издания «Экономическая правда», обыски проходят в связи с подозрениями, что закупка труб у компании «Интерпайп», принадлежащей украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, проводилась по завышенной цене.

Ранее глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью газете El País признала, что Украина вынуждена была пожертвовать частью суверенитета для борьбы с коррупцией.

В ходе проверки Минобороны Украины выявило в одной из воинских частей ВСУ нарушения на $1,3 млн, заявил глава ведомства Рустем Умеров.