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Алиев заявил о возможности пересмотра Азербайджаном вопроса участия в СЕ

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона может пересмотреть вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Алиев заявил о возможности пересмотра Азербайджаном вопроса участия в СЕ
  • AFP
  • © Vladimir SMIRNOV

Как он отметил, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга, Баку может пойти на такой шаг, если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены.

«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека», — цитирует его ТАСС.

25 января сообщалось, что азербайджанские власти рассматривают вопрос выхода страны из Совета Европы.

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