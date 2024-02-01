Алиев заявил о возможности пересмотра Азербайджаном вопроса участия в СЕ
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Как он отметил, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга, Баку может пойти на такой шаг, если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены.
«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека», — цитирует его ТАСС.
25 января сообщалось, что азербайджанские власти рассматривают вопрос выхода страны из Совета Европы.