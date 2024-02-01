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Мишустин прибыл с визитом в Казахстан

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Алма-Ату.
Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В Казахстане российский премьер поучаствует в заседании Евразийского межправсовета, а также выступит на пленарном заседании Международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

Кроме того, у Мишустина запланированы переговоры с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

В ноябре прошлого года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан наращивают расчёты в торговле в национальных валютах.

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