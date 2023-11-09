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Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном

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Россия и Казахстан наращивают расчёты в торговле в национальных валютах.
Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

По его словам, за период с января по август  встречная торговля выросла на 7%.

«При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — заявил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил рассмотреть формирование независимого регионального платёжно-расчётного механизма для стран Шанхайской организации сотрудничества.

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