Путин заявил о расширении использования нацвалют между Россией и Казахстаном

Россия и Казахстан наращивают расчёты в торговле в национальных валютах.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

По его словам, за период с января по август встречная торговля выросла на 7%.

«При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — заявил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил рассмотреть формирование независимого регионального платёжно-расчётного механизма для стран Шанхайской организации сотрудничества.