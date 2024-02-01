Экс-депутат Рады рассказал о потерянных Залужным 10 бригадах ВСУ
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Соответствующее заявление бывший парламентарий высказал в интервью журналисту Василию Апасову.
«Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Мосийчук добавил, что в уничтожении бригад и провале контрнаступления виноват лично Залужный, так как именно он отдавал соответствующие приказы. По словам депутата, если главком ВСУ был не согласен с приказами Владимира Зеленского, то должен был бы выйти в публичную плоскость со своими опасениями, чего он не сделал, хотя в вопросе мобилизации проявляет высокую активность в медиа.
Ранее телеканал CNN сообщал, что указ Зеленского об увольнении Залужного поступит к концу недели.