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Экс-депутат Рады рассказал о потерянных Залужным 10 бригадах ВСУ

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Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный потерял десять украинских бригад.
Экс-депутат Рады рассказал о потерянных Залужным 10 бригадах ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Соответствующее заявление бывший парламентарий высказал в интервью журналисту Василию Апасову.

«Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Мосийчук добавил, что в уничтожении бригад и провале контрнаступления виноват лично Залужный, так как именно он отдавал соответствующие приказы. По словам депутата, если главком ВСУ был не согласен с приказами Владимира Зеленского, то должен был бы выйти в публичную плоскость со своими опасениями, чего он не сделал, хотя в вопросе мобилизации проявляет высокую активность в медиа.

Ранее телеканал CNN сообщал, что указ Зеленского об увольнении Залужного поступит к концу недели.

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