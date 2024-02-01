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МО Белоруссии: в военной доктрине не идёт речь о применении ядерного оружия

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Механизмов, способов и приёмов применения ядерного оружия нет в военной доктрине Белоруссии. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления генерального штаба Вооружённых сил республики полковник Артём Буторин.
МО Белоруссии: в военной доктрине не идёт речь о применении ядерного оружия
  • РИА Новости

«Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приёмах применения этого оружия», — приводит пресс-служба МО Белоруссии его слова.

Буторин подчеркнул, что ядерное оружие является «средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии» против Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защищённость территории республики находится на достаточном уровне.

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