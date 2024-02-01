Сторонники молдавской партии «Возрождение» готовят протест в Кишинёве

Сторонники молдавской партии «Возрождение» готовят протест у здания парламента в Кишинёве.

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

Демонстранты стоят с плакатами и баннерами, на которых написано: «Стоп PAS», «Хотим досрочные выборы», «Не позволим Санду продать наше будущее» и т. д.

Уточняется, что депутаты расформированной фракции запрещённой в Молдавии партии «Шор» присоединились к антиправительственному митингу партии «Возрождение».

Ранее сообщалось, что в Молдавии полиция не даёт участникам протеста добраться до Кишинёва.