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Сальдо: киевский режим вводит в заблуждение своих солдат

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что киевский режим вводит в заблуждение своих военных, находящихся на фронте.

«Им рассказывают, что всё хорошо, им рассказывают, что мы побеждаем на других фронтах, у нас полно вооружения, весь мир с нами», — сказал губернатор.

При этом он отметил, что из-за недостатка информации солдаты ВСУ не знают о реальном положении дел на фронте и верят в «победы» Украины.

Также, по словам Сальдо, желающих идти на фронт против России украинцев становится всё меньше.

Кроме того, он отметил, что ВСУ расстреливают в спину своих сослуживцев, желающих сдаться в плен.

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