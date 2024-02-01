Сальдо: киевский режим вводит в заблуждение своих солдат

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что киевский режим вводит в заблуждение своих военных, находящихся на фронте.

«Им рассказывают, что всё хорошо, им рассказывают, что мы побеждаем на других фронтах, у нас полно вооружения, весь мир с нами», — сказал губернатор.

При этом он отметил, что из-за недостатка информации солдаты ВСУ не знают о реальном положении дел на фронте и верят в «победы» Украины.

Также, по словам Сальдо, желающих идти на фронт против России украинцев становится всё меньше.

Кроме того, он отметил, что ВСУ расстреливают в спину своих сослуживцев, желающих сдаться в плен.