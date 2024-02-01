Сальдо: киевский режим вводит в заблуждение своих солдат
«Им рассказывают, что всё хорошо, им рассказывают, что мы побеждаем на других фронтах, у нас полно вооружения, весь мир с нами», — сказал губернатор.
При этом он отметил, что из-за недостатка информации солдаты ВСУ не знают о реальном положении дел на фронте и верят в «победы» Украины.
Также, по словам Сальдо, желающих идти на фронт против России украинцев становится всё меньше.
Кроме того, он отметил, что ВСУ расстреливают в спину своих сослуживцев, желающих сдаться в плен.