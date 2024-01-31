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Минобороны: Киев пытался атаковать 20 авиационными ракетами российские объекты

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RT
В Минобороны России заявили, что украинские военные пытались атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на российской территории.
Минобороны: Киев пытался атаковать 20 авиационными ракетами российские объекты
  • РИА Новости

«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымским полуостровом.

Обломки упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, повреждений авиационной техники нет.

Ранее губернатор сообщил, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Позднее стало известно о сбитой в небе над Севастополем воздушной цели.

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