Путин назвал зону СВО самым острым участком борьбы за Россию

Зона специальной военной операции — это самый острый и опасный участок борьбы за Россию. Об этом на встрече с доверенными лицами заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что участие в борьбе за будущее страны принимают не только ребята, которые находятся на всех участках соприкосновения с противником, но и гражданские лица.

«Но у каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина нашей страны свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — заявил он.

Также в ходе встречи Путин высказался о демилитаризованной зоне на Украине. По его словам, она должна обезопасить города от обстрелов.