Путин назвал зону СВО самым острым участком борьбы за Россию
- РИА Новости
Российский лидер добавил, что участие в борьбе за будущее страны принимают не только ребята, которые находятся на всех участках соприкосновения с противником, но и гражданские лица.
«Но у каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина нашей страны свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — заявил он.
Также в ходе встречи Путин высказался о демилитаризованной зоне на Украине. По его словам, она должна обезопасить города от обстрелов.