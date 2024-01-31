Минобороны: над Белгородской областью сбит ещё один украинский беспилотник

В Минобороны России заявили, что над Белгородской областью сбит ещё один украинский дрон самолётного типа.

РИА Новости

«Около 17:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее в Минобороны России уже сообщали, что средства ПВО сбили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа украинской армии.