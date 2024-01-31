Минобороны: над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа ВСУ

Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа украинской армии.

Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 15:00.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке.