Минобороны: над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа ВСУ
Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа украинской армии.
- РИА Новости
Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 15:00.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке.
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