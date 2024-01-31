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Минобороны: над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа ВСУ

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Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник самолётного типа украинской армии.
Минобороны: над Белгородской областью сбили БПЛА самолётного типа ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 15:00.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке.

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