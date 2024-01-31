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RT поговорил с автором письма со словами поддержки российскому добровольцу

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RT поговорил с Мариной Пузырёвой, которая отправила письмо со словами поддержки добровольцу из зоны специальной военной операции.

Собеседница RT рассказала, что такая идея возникла у неё, когда она пришла с вещами в пункт сбора гуманитарной помощи, — там она увидела коробку с детскими письмами военным.

Марина добавила, что ей было приятно узнать, что Анатолий её ищет, и она тоже хотела бы с ним встретиться. Собеседница призвала отправлять письма бойцам, пусть и незнакомым, поскольку они очень ждут их.

Ранее RT поговорил с добровольцем из зоны специальной военной операции, который получил письмо со словами поддержки от жительницы Забайкальского края, находясь в окопе.

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