RT поговорил с добровольцем, который получил письмо со словами поддержки

RT поговорил с добровольцем из зоны специальной военной операции, который получил письмо со словами поддержки от жительницы Забайкальского края, находясь в окопе.

Анатолий рассказал RT, что слова поддержки от совершенно незнакомого человека придали ему сил и открыли второе дыхание.

«До конца всей своей командировки, контракта я молился. Мне кажется реально, что, возможно, благодаря этому письму я и вернулся назад живым и здоровым», — сказал военный.

Он добавил, что полученное письмо довело его до слёз.

Письмо Анатолий оставил другим бойцам с надеждой, что его будут передавать из рук в руки. Он добавил, что поблагодарил автора за поддержку.

Ранее военкор RT Сами Абу Деяб рассказал о работе поваров-добровольцев проекта «Кухня Z», которые трудятся на передовой, чтобы у бойцов всегда была горячая еда.