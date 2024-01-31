RT в Telegram
Подпишись

RT поговорил с добровольцем, который получил письмо со словами поддержки

Короткая ссылка
RT поговорил с добровольцем из зоны специальной военной операции, который получил письмо со словами поддержки от жительницы Забайкальского края, находясь в окопе.
RT поговорил с добровольцем, который получил письмо со словами поддержки
  • РИА Новости

Анатолий рассказал RT, что слова поддержки от совершенно незнакомого человека придали ему сил и открыли второе дыхание.

«До конца всей своей командировки, контракта я молился. Мне кажется реально, что, возможно, благодаря этому письму я и вернулся назад живым и здоровым», — сказал военный.

Он добавил, что полученное письмо довело его до слёз.

Письмо Анатолий оставил другим бойцам с надеждой, что его будут передавать из рук в руки. Он добавил, что поблагодарил автора за поддержку.

Ранее военкор RT Сами Абу Деяб рассказал о работе поваров-добровольцев проекта «Кухня Z», которые трудятся на передовой, чтобы у бойцов всегда была горячая еда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить