Суд приговорил командиров ВСУ к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки

Украинских командиров Сергея Баранова и Виктора Юшко, отдавших незаконный приказ о прицельном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Горловке, заочно приговорили в России к 29 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Инцидент, лёгший в основу уголовного дела, произошёл в марте 2015 года. В результате обстрела погибли два человека — мирный житель Горловки и 11-летняя девочка. Также ранения получили женщина, её двухлетний сын и новорождённая дочь.

«Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о приказавшем расстрелять мирных жителей командире ВСУ, которого приговорили к пожизненному заключению.