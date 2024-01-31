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Суд приговорил командиров ВСУ к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки

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Украинских командиров Сергея Баранова и Виктора Юшко, отдавших незаконный приказ о прицельном обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Горловке, заочно приговорили в России к 29 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Суд приговорил командиров ВСУ к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки
  • РИА Новости

Инцидент, лёгший в основу уголовного дела, произошёл в марте 2015 года. В результате обстрела погибли два человека — мирный житель Горловки и 11-летняя девочка. Также ранения получили женщина, её двухлетний сын и новорождённая дочь.

«Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о приказавшем расстрелять мирных жителей командире ВСУ, которого приговорили к пожизненному заключению.

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