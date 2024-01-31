Суд приговорил командиров ВСУ к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки
- РИА Новости
Инцидент, лёгший в основу уголовного дела, произошёл в марте 2015 года. В результате обстрела погибли два человека — мирный житель Горловки и 11-летняя девочка. Также ранения получили женщина, её двухлетний сын и новорождённая дочь.
«Приговором суда Баранову и Юшко заочно назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы каждому. Они объявлены в розыск», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о приказавшем расстрелять мирных жителей командире ВСУ, которого приговорили к пожизненному заключению.