Соскин: Зеленский собирался убрать Залужного из-за уничтожения Ил-76 с пленными

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский собирался снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного из-за уничтожения самолёта Ил-76 с украинскими пленными.

«Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных», — отметил он на своём YouTube-канале.

По словам Соскина, Зеленский собирался возложить на Залужного вину за Ил-76, поэтому была принята попытка отстранить главкома.

Он предположил, что глава киевского режима знал о присутствии на борту украинцев, а расшифровка чёрных ящиков усугубит ситуацию для украинских властей.

Ранее британский политолог Марк Галеотти со ссылкой на источники заявил, что офис Зеленского планировал отставку Залужного, но передумал.