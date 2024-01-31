В Киеве заявили о поступлении первой суммы арестованных из-за санкций средств

Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что в бюджет страны поступили первые арестованные в результате санкций $850 тыс.

В своей социальной сети он отметил, что в первый раз санкционные деньги начинают работать на Украину, передаёт РИА Новости.

По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также деньги одной из компаний, которая принадлежит предпринимателю Олегу Дерипаске.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на любые попытки Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.