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В Киеве заявили о поступлении первой суммы арестованных из-за санкций средств

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Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что в бюджет страны поступили первые арестованные в результате санкций $850 тыс.
В Киеве заявили о поступлении первой суммы арестованных из-за санкций средств
  • AP

В своей социальной сети он отметил, что в первый раз санкционные деньги начинают работать на Украину, передаёт РИА Новости.

По словам чиновника, в сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также деньги одной из компаний, которая принадлежит предпринимателю Олегу Дерипаске.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на любые попытки Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.

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