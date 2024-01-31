Advance: западные соседи Украины начнут раздел страны после провала ВСУ
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«В нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться», — говорится в статье.
По мнению обозревателя, если Венгрия начнёт претендовать на Закарпатье, где живёт около 150 тыс. этнических венгров, Польша также включится в процесс.
Он добавил, что такой сценарий поразил бы мир и положил начало новой эре.
Ранее сообщалось, что партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.