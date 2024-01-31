Advance: западные соседи Украины начнут раздел страны после провала ВСУ

Польша и Венгрия могут начать раздел Украины после поражения украинских войск, заявил обозреватель хорватского издания Advance.

«В нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться», — говорится в статье.

По мнению обозревателя, если Венгрия начнёт претендовать на Закарпатье, где живёт около 150 тыс. этнических венгров, Польша также включится в процесс.

Он добавил, что такой сценарий поразил бы мир и положил начало новой эре.

Ранее сообщалось, что партия «Наша Родина» будет претендовать на Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте.