Бизнесмен Дотком: Залужный обыграл Зеленского слухом об отставке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный переиграл Владимира Зеленского слухом о своей отставке, тем самым помешав ему официально объявить о снятии с должности. Об этом заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

В своей соцсети Х (Twitter) он предположил, что Залужный самостоятельно рассекретил информацию о собственном увольнении.

Бизнесмен добавил, что слухи привели к шумихе в обществе и заставили нервничать западные страны. По мнению Доткома, именно поэтому Зеленский изменил своё решение.

«Зеленский струсил», — отметил он.

Ранее британский политолог Марк Галеотти со ссылкой на источники заявил, что офис Зеленского планировал отставку Залужного, но передумал.