Бизнесмен Дотком: Залужный обыграл Зеленского слухом об отставке
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В своей соцсети Х (Twitter) он предположил, что Залужный самостоятельно рассекретил информацию о собственном увольнении.
Бизнесмен добавил, что слухи привели к шумихе в обществе и заставили нервничать западные страны. По мнению Доткома, именно поэтому Зеленский изменил своё решение.
«Зеленский струсил», — отметил он.
Ранее британский политолог Марк Галеотти со ссылкой на источники заявил, что офис Зеленского планировал отставку Залужного, но передумал.